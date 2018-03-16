ВИДЕО - Шикарный прокат прекраснейшей Софьи Федоровой. Первая в истории русская чемпионка в слоупстайле
Показать большеПоказать меньше
Сноуборд
Шикарный прокат прекраснейшей Софьи Федоровой. Первая в истории русская чемпионка в слоупстайле52 просмотров • 3 ч. назад
Как Шон Уайт получил 100 баллов за прокат. Это лучший результат в истории Кубков мира5 162 просмотров • 15/01/2018 в 14:20
Креативные кувырки Шона Уайта и еще 2 лучших перфоманса первого хафпайп-ивента сезона1 139 просмотров • 10/12/2017 в 17:42
Пачка крутейших прыжков на сноуборде, которые вызывают восторг, страх и еще больше восторга1 759 просмотров • 06/02/2017 в 17:53
Соболев проиграл в финале Карлу 0,45 секунды893 просмотров • 15/12/2016 в 15:51
Лучшие трюки биг-эйра в Мёнхенгладбахе вскружат головы307 просмотров • 03/12/2016 в 20:08
Air + Style in Beijing41 просмотров • 26/11/2016 в 14:58
15-летняя сноубордистка два раза подряд прыгнула три полных оборота4 919 просмотров • 07/02/2016 в 16:11
Wintersport W.E - Snowboard1 140 просмотров • 03/05/2010 в 20:17
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
«Вашингтон» укокошил «Айлендерс», зашвырнув им 7 шайб. Нокаут
«Флорида» нашвыряла бедняге Худобину очень много всего
Ставки за 300. Неостановимая «Бавария» и куражная «Барселона»
Прямая трансляция жеребьевки четвертьфиналов
Фуркад очень старался, но снова проиграл. На этот раз парням из Норвегии
Кузьмину было не остановить. Перед ней преклонилась даже Домрачева
«Торонто» и «Даллас» набомбили 10 шайб и определили победителя по буллитам
Малкин не забил, не ассистировал и не реализовал буллит. «Питтсбург» приуныл и слил «Рейнджерс»
Матч «Миннесоты» и «Колорадо» был настолько горяч, что на льду оказывались даже судьи
«Калгари» уделал «Эдмонтон» во всем: хозяева круто дрались, больше забросили, а их вратарь – монстр
Остановить войну и выиграть ЛЧ. Весь сок карьеры Дрогба
Матч, в котором какой-то Мразек пропустил 3 шайбы, а «Вегас» снова победил
Легендарное видео, которое обязан посмотреть каждый. Тут Овечкин кладет 600-ю шайбу в НХЛ
Гонка недели Longines: Гранпремио Латинамерикана
Очень большое и страшное падение в середине пелотона. Выглядит нереально страшно
Watts n°5
У «Бостона» было 6 побед подряд. Но это до встречи с Кейном и Анисимовым
Всесильный Вилья, великий Швайни и еще 3 причины смотреть новый сезон MLS
В обзор матча «Атланты» и «Ди Си» вонзился чудесный голасо в девятку