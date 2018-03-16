Сноуборд

ВИДЕО - Шикарный прокат прекраснейшей Софьи Федоровой. Первая в истории русская чемпионка в слоупстайле

Шикарный прокат прекраснейшей Софьи Федоровой. Первая в истории русская чемпионка в слоупстайле
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Eurosport

49 мин. назад

Софья Федорова выиграла «Малый хрустальный глобус» Кубка мира по сноуборду. В зачете по слоупстайлу она набрала 1720 очков. У второго места только 1300.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Сноуборд


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