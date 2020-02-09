Снукер > World Grand Prix

Флюк Грэма Дотта в финале World Grand Prix (видео)

Грэму Дотту везет в финале. Этот флюк – явное доказательство
 212 просмотров | 00:24
Eurosport

1 час назад

Удача на стороне шотландского снукериста.
Показать большеПоказать меньше

Снукер


Посмотреть ещеБольше от канала Снукер
Комментарии на сайтах Eurosport были отключены 31 января. Все подробности здесь
Больше видео