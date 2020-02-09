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Робертсон срезал сложный синий и придумал техничный выход (видео)

Робертсон срезал сложный синий и придумал техничный выход
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Eurosport

1 час назад

Отличный ход австралийского снукериста.
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Снукер


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