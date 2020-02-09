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ВИДЕО - Кайл Уилсон вонзал шары в лузы с такой необычайной легкостью, что выбил образцовый сенчури

Уилсон вонзал шары в лузы с такой необычайной легкостью, что выбил образцовый сенчури
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Eurosport

45 мин. назад

Это не помогло Кайлу выйти в финал Гран-при.
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