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ВИДЕО - Джадд Трамп выиграл 50-й матч в сезоне и выбил Марка Селби в четвертьфинале Гран-при

Трамп выиграл 50-й матч в сезоне и выбил Селби в четвертьфинале Гран-при
 437 просмотров | 01:26
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 54 мин. назад

Англичанин не испытал особых проблем против первого номера рейтинга – 5:1.
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