Трамп выиграл 50-й матч в сезоне и выбил Селби в четвертьфинале Гран-при

ВИДЕО - Джадд Трамп выиграл 50-й матч в сезоне и выбил Марка Селби в четвертьфинале Гран-при
Показать большеПоказать меньше
Снукер
Трамп выиграл 50-й матч в сезоне и выбил Селби в четвертьфинале Гран-при437 просмотров • 3 ч. назад
Флюки пора называть в честь Уилсона. Кайрен загнал невероятного дурачка3 775 просмотров • 14 ч. назад
Тут ничего необычного – просто очередной шикарный удар О’Салливана7 640 просмотров • 05/02/2019 в 07:37
Золотые кадры German Masters – Уилсон берет третий титул1 523 просмотров • 04/02/2019 в 07:26
Выход в финал German Masters Уилсона, который вообще не церемонился с ветераном Магуайром3 344 просмотров • 03/02/2019 в 07:34
Уилсон понял, что родился в рубашке, когда биток дважды избежал падения в лузу3 315 просмотров • 03/02/2019 в 07:29
Двойной флюк Уилсона – за точные расчеты его возьмут в NASA5 550 просмотров • 02/02/2019 в 07:24
Уильямс бодро начал защиту титула в Германии 127-очковой серией2 711 просмотров • 30/01/2019 в 23:23
Победа Трампа1 641 просмотров • 21/01/2019 в 08:23
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Игрок «Нью-Джерси» так мощно засадил по воротам, что сломал шлем вратарю «Айлендерс»
Вонн уверенно прошла скоростной спуск в комбинации
Шайба от спины Смита попала в шлем Худобина и влетела в ворота – гол года
Уилсон отметелил Коула за хит на Кузнецове, а Кузя казнил «Колорадо» в овертайме
Флюки пора называть в честь Уилсона. Кайрен загнал невероятного дурачка
Давидова готовилась ко второму триумфу в карьере, но Экхофф была против