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Уилсон обыграл О’Салливана в полуфинале Welsh Open (видео)

Уилсон срезал матчбол, отыгрался с 0:2 против О’Салливана и вышел в финал Welsh Open
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Eurosport

53 мин. назад

Насыщенный полуфинал завершился поражением Ронни.
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