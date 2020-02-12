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Джадд Трамп настолько играючи оформил сенчури, будто сложил 2+2 (видео)

Трамп настолько играючи оформил сенчури, будто сложил 2+2
 40 просмотров | 03:20
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 20 мин. назад

Первый номер рейтинга переиграл 113-го Билли Джо Касла и вышел в 1/16 Welsh Open.
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