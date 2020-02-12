Джадд Трамп настолько играючи оформил сенчури, будто сложил 2+2 (видео)
Показать большеПоказать меньше
Снукер
Трамп настолько играючи оформил сенчури, будто сложил 2+240 просмотров • 2 ч. назад
Грэму Дотту везет в финале. Этот флюк – явное доказательство3 054 просмотров • 09/02/2020 в 21:35
Робертсон срезал сложный синий и придумал техничный выход2 041 просмотров • 09/02/2020 в 20:11
Уилсон вонзал шары в лузы с такой необычайной легкостью, что выбил образцовый сенчури1 412 просмотров • 09/02/2020 в 11:19
Ронни запаниковал, выбил красный за борт и вылетел в четвертьфинале3 525 просмотров • 07/02/2020 в 10:24
Трамп оформил 70-й сенчури в сезоне, но все равно уступил Уилсону886 просмотров • 06/02/2020 в 22:33
Трамп эффектно зачистил стол 138-очковым брейком1 431 просмотров • 05/02/2020 в 07:24
Экзорцист О’Салливан изгнал Гилберта с World Grand Prix 129-очковым брейком3 479 просмотров • 03/02/2020 в 22:32
Трамп выбил 67-й сенчури в сезоне и победил на «Мастерсе» в Германии2 527 просмотров • 03/02/2020 в 07:11
Больше видео
Басилашвили метался по корту за реактивными ударами Рублева, но ничего не противопоставил Андрею
Фоньини вышел на матч против Хачанова слегка расслабленным, и Карен мгновенно наказал его за это
Избушка Бабы Яги, КАМАЗ и самолет. Экстремальный рафтинг по ледяной горке
Грэму Дотту везет в финале. Этот флюк – явное доказательство
Робертсон срезал сложный синий и придумал техничный выход
Непревзойденная Йохауг промчалась по трассе быстрее кометы – за ней не всегда успевали операторы