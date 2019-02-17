Робертсон и Бинэм допустили несколько грубых ошибок в 12-м фрейме

ВИДЕО - Нил Робертсон и Стэарт Бинэм допустили несколько грубых ошибок в 12-м фрейме
Показать большеПоказать меньше
Снукер
Робертсон и Бинэм допустили несколько грубых ошибок в 12-м фрейме86 просмотров • 3 ч. назад
Робертсон провел идеальный решающий фрейм и сломил сопротивление Бинэма121 просмотров • 3 ч. назад
Бинэм – настоящий счастливчик. Только посмотрите на этот флюк4 333 просмотров • 4 ч. назад
Бинэм царски закрутил биток и забил красный от красного4 295 просмотров • 16 ч. назад
Робертсон сотенной серией вышел в финал на Бинэма1 893 просмотров • 16/02/2019 в 23:15
Робертсон 140-очковой серией намекнул Айоури, что восточные сказки кончились1 302 просмотров • 16/02/2019 в 21:42
Очередной трикшот от О'Салливана и Уайта, который поверг Владимира Синицына в шок7 069 просмотров • 15/02/2019 в 22:33
Жесть в Уэльсе: некий иранец совершил камбэк и отправил домой самого Селби6 316 просмотров • 15/02/2019 в 15:30
Ты перечитаешь это 40 раз и все равно не поверишь: таец Сэнгкхам сделал максимум в матче с Селби6 136 просмотров • 15/02/2019 в 09:10
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Робертсон провел идеальный решающий фрейм и сломил сопротивление Бинэма
Бинэм – настоящий счастливчик. Только посмотрите на этот флюк
Перипетии супермикста, окрашенного в итальянские цвета
Бинэм царски закрутил биток и забил красный от красного
Монфис выдал удар года, среагировав на отскок от сетки
Эпичная заруба Монфиса и Вавринки в финале, достойная «Шлема»