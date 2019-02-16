Снукер > Welsh Open

ВИДЕО - Робертсон 140-очковой серией намекнул Айоури, что восточные сказки кончились

Робертсон 140-очковой серией намекнул Айоури, что восточные сказки кончились
 15 просмотров | 03:54
Eurosport

31 мин. назад

Австралиец в одном фрейме от финала Welsh Open.
Показать большеПоказать меньше

Снукер


Посмотреть ещеБольше от канала Снукер
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео