Снукер > Welsh Open

ВИДЕО - Уильямс уже шел к креслу, когда адский флюк спас его

Уильямс уже шел к креслу, когда адский флюк спас его
 34 просмотров | 00:23
Eurosport

51 мин. назад

Удивительно, что после такого все равно победил Аньда Чжан.
Показать большеПоказать меньше

Снукер


Посмотреть ещеБольше от канала Снукер
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео