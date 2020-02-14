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ВИДЕО - Ронни зачистил стол 142-очковой серией, уложив последним ударом даже биток

Ронни зачистил стол 142-очковой серией, уложив последним ударом даже биток
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Eurosport

25 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

Селби остается только с грустью наблюдать за феерией О’Салливана.
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