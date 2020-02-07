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Ронни запаниковал и выбил красный за борт (видео)

Ронни запаниковал, выбил красный за борт и вылетел в четвертьфинале
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Eurosport

54 мин. назадОбновлено 53 мин. назад

Ронни О’Салливан проиграл Грэму Дотту на World Grand Prix.
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