Ронни запаниковал, выбил красный за борт и вылетел в четвертьфинале

Ронни запаниковал и выбил красный за борт (видео)
Показать большеПоказать меньше
Снукер
Ронни запаниковал, выбил красный за борт и вылетел в четвертьфинале283 просмотров • 3 ч. назад
Трамп оформил 70-й сенчури в сезоне, но все равно уступил Уилсону418 просмотров • 15 ч. назад
Трамп эффектно зачистил стол 138-очковым брейком1 316 просмотров • 05/02/2020 в 07:24
Экзорцист О’Салливан изгнал Гилберта с World Grand Prix 129-очковым брейком3 309 просмотров • 03/02/2020 в 22:32
Трамп выбил 67-й сенчури в сезоне и победил на «Мастерсе» в Германии2 436 просмотров • 03/02/2020 в 07:11
Робертсон громыхнул 136-очковым мегабрейком2 079 просмотров • 01/02/2020 в 21:39
Трамп изящно подсек белый шар ударом по желтому, но затем ошибся и отправил биток в лузу1 804 просмотров • 01/02/2020 в 15:46
«Как здесь можно не забить, Робертсон?!» – крикните вы и будете совершенно правы6 434 просмотров • 30/01/2020 в 23:47
Трамп чуть не сорвал брейк мощным ударом, но биток чудом удержался на столе2 995 просмотров • 29/01/2020 в 22:28
Комментарии на сайтах Eurosport были отключены 31 января. Все подробности здесь
Больше видео
Трамп оформил 70-й сенчури в сезоне, но все равно уступил Уилсону
Роскошный чемпионский парад «Чифс» после триумфа в Супербоуле
Трамп эффектно зачистил стол 138-очковым брейком
В Саудовской Аравии мощный ветер сдул велогонщиков с трассы и спровоцировал аварию
Экзорцист О’Салливан изгнал Гилберта с World Grand Prix 129-очковым брейком
Джокович прибыл с трофеем в ботанический сад Мельбурна и столкнулся с 76-летней фанаткой