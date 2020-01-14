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Муха спровоцировала паузу в игре, спрятавшись под шар от шаловливого пальца судьи (видео)

Муха спровоцировала паузу в игре, спрятавшись под шар от шаловливого пальца судьи
 120 просмотров | 00:49
Eurosport

1 час назад

Но от этого указательного еще никто так просто не уходил.
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