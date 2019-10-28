О'Салливан сенсационно проиграл Дэйлу в квалификации World Open и едва не был задавлен фанатами

Ронни О'Салливан сенсационно проиграл Доминику Дэйлу в квалификации World Open (видео)
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О'Салливан сенсационно проиграл Дэйлу в квалификации World Open и едва не был задавлен фанатами653 просмотров • 3 ч. назад
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