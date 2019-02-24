Снукер

ВИДЕО - Майкл Холт так спешил забить шар, что перекинул биток прямо в лузу

Холт так спешил забить шар, что перекинул биток прямо в лузу
 67 просмотров | 00:31
Eurosport

24 мин. назад

Насмешил себя и людей.
Показать большеПоказать меньше

Снукер


Посмотреть ещеБольше от канала Снукер
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео