Феноменальный удар О’Cалливана, сломавший все законы физики. Гений – это еще мягко сказано

ВИДЕО - Феноменальный удар Ронни О’Cалливана, сломавший все законы физики. Гений – это еще мягко сказано
Показать большеПоказать меньше
Снукер
Феноменальный удар О’Cалливана, сломавший все законы физики. Гений – это еще мягко сказано2 062 просмотров • 1 час назад
Фортуна за полминуты сначала улыбнулась О’Салливану, потом забрала долг. Но Ронни все равно победил3 292 просмотров • 4 ч. назад
За этот сложнейший шар в лузе Ронни нужно ставить пятерку в четверти по геометрии18 244 просмотров • 22/03/2018 в 09:25
О'Салливан шандарахнул по шару так, что даже Синицын восхитился его ударом33 699 просмотров • 28/02/2018 в 16:40
Макманус организовал флюк, от которого Мёрфи хихикнул сидя14 514 просмотров • 01/02/2018 в 22:09
Мёрфи представил, что кий – это самурайский меч, и долго отмахивался им от назойливой мухи8 430 просмотров • 20/01/2018 в 09:18
Соперничек ошибся, и Хиггинс этим воспользовался, забив 2 красных шара одним ударом5 650 просмотров • 20/01/2018 в 08:32
Джадд Трамп надругался над законами геометрии и обратил дикий промах в лучший удар десятилетия27 275 просмотров • 19/01/2018 в 17:19
Цао запорол простейший черный шар и случайно отдал победный фрейм Робертсону19 410 просмотров • 17/12/2017 в 18:01
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Фортуна за полминуты сначала улыбнулась О’Салливану, потом забрала долг. Но Ронни все равно победил
«Виннипег» и «Нэшвилл» накидали 8 шайб, а потом кипер «Предаторс» исполнил Куртуа и профукал буллит
Малкин и Кросби затащили «Питтсбург» в овертайм против «Филадельфии». Победить было делом техники
Цветков отстрелял на ноль и порвал всех на последнем круге, пока Фуркад наслаждался красотами Тюмени
Крутейший финал сезона, где судьбу титула решил последний выстрел Кузьминой
Игроки «Сан-Хосе» и «Калгари» устроили 3 мясистые драки. И это не вся дичь матча
Варламов и Флёри выдали серию безумных сэйвов, поэтому «Колорадо» и «Вегас» не избежали буллитов
Полутораметровый малыш завалил громилу и не забил в пустые. Смотри, тут еще много забавных моментов
Игроки «Колорадо» и «Спортинга» забили после крутейших прорывов в штрафную. Нет, правда, они супер
«Нью-Йорк» уделал «Миннесоту», добив потрясным голом в конце игры
Ребятам из «Ди Си» нужно что-то делать с защитой. В матче против «Коламбуса» там творился ужас
«Даллас» и «Портленд» запороли тонну моментов, но забили пару красавцев из-за штрафной
«Феминистки оказались сильнее многолетней традиции». «Формула-1» и грид-герлз больше не вместе
«Нью-Йорк Сити» впервые потерял очки в чемпионате, потому что «Нью-Ингланд» круто упирался
Пападакис и Сизерон 4 минуты творили волшебство под «Лунную сонату», чтобы оформить очередной рекорд
Горячий финиш пасьюта, в котором Макарайнен вырвала победу и лидерство в общем зачете
Фуркаду все понравилось в Тюмени: он всех разнес и помахал трибунам ручкой
Коляда немного повалялся, но доборолся и вырвал бронзу чемпионата мира
Пока все падали, Чен сделал 6 четверных и заграбастал золото