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ВИДЕО - За этот сложнейший шар в лузе Ронни О'Салливану нужно ставить пятерку в четверти по геометрии

За этот сложнейший шар в лузе Ронни нужно ставить пятерку в четверти по геометрии
1 786 просмотров | 00:31
Eurosport

1 час назад

Один из ударов, который позволил маэстро выбить Джуньху Дина и выйти в полуфинал Players Championship.
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