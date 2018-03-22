За этот сложнейший шар в лузе Ронни нужно ставить пятерку в четверти по геометрии

ВИДЕО - За этот сложнейший шар в лузе Ронни О'Салливану нужно ставить пятерку в четверти по геометрии
Показать большеПоказать меньше
Снукер
За этот сложнейший шар в лузе Ронни нужно ставить пятерку в четверти по геометрии1 786 просмотров • 3 ч. назад
О'Салливан шандарахнул по шару так, что даже Синицын восхитился его ударом30 513 просмотров • 28/02/2018 в 16:40
Макманус организовал флюк, от которого Мёрфи хихикнул сидя13 893 просмотров • 01/02/2018 в 22:09
Мёрфи представил, что кий – это самурайский меч, и долго отмахивался им от назойливой мухи8 273 просмотров • 20/01/2018 в 09:18
Соперничек ошибся, и Хиггинс этим воспользовался, забив 2 красных шара одним ударом5 559 просмотров • 20/01/2018 в 08:32
Джадд Трамп надругался над законами геометрии и обратил дикий промах в лучший удар десятилетия26 768 просмотров • 19/01/2018 в 17:19
Цао запорол простейший черный шар и случайно отдал победный фрейм Робертсону19 355 просмотров • 17/12/2017 в 18:01
Три сотенные серии Хиггинса подряд, которыми он нанес О’Салливану самую звонкую оплеуху за 7 лет6 961 просмотров • 16/12/2017 в 09:31
Роскошный клиренс Хиггинса, которым он прихлопнул Ронни в четвертьфинале4 230 просмотров • 15/12/2017 в 23:14
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Двойной суперсэйв Худобина напрасен – «Бостон» сдался «Сент-Луису» в овертайме
Кросби подбросил шайбу перед вратарем «Монреаля», а потом положил ее в сетку. Малкин тоже забил
Де Гендт сбился с маршрута и сделал кольцо по перекрестку, но вернулся и даже выиграл гонку
Гонщики опасно вмазались друг в друга и травмировались, пока победитель финишировал в лучах солнца
Мощнейший финиш гонки в Бельгии, по ходу которого гонщики пронеслись по ультроузкой, опасной дорожке
Второй хет-трик Панарина в карьере уничтожил «Рейнджерс»
«Виннипег» затащил «Лос-Анджелес» в овертайм и казнил шайбой Коннора
«Тампа» Кучерова организовала камбэк со счета 0:3 и вырвала победу над «Торонто»
Каталонская электричка создала затор на «Вуэльте» и заставила судью включить секундомер
Ядерный матч, в котором «Миннесота» превратила 0:2 в 3:2, а потом все равно слила «Лос-Анджелесу»
«Коламбус» летел «Бостону» 1:3, но Панарин с парнями украли победу в овертайме
«Будущие супруги знали друг друга с 5 лет». Почему жена Месси – особенная
Фанаты «Вегаса» засыпали лед бейсболками и другим клубным мерчем в честь мощного хет-трика Карлссона
Видео, где Кучеров очень крут: он покрошил «Эдмонтон» и вывел «Тампу» в плей-офф
Демпси удалился и оставил «Сиэтл» безвольно умирать против «Далласа». Партнеры справились с задачей
Домрачева снова лучше всех. Она подтвердила это победой в гонке преследования
«Реал Солт-Лейк» бахнул фаворита благодаря пенальти в стиле кавказского борцухи
Вратарь так мощно сбил соперника, что тот крутанул сальто
«Ванкувер» собрал полный комплект неудачника: удаление, пенальти, автогол и разгром