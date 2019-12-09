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Джуньху Дин оформил победу шикарным сотенным брейком и на радостях ударил шаром в камеру (видео)

Дин оформил победу шикарным сотенным брейком и на радостях ударил шаром в камеру
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Eurosport

17 мин. назад

Китайский снукерист в третий раз победил на открытом чемпионате Великобритании.
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