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ВИДЕО - Телефонный звонок с трибун дезориентировал Бинэма: он смазал простой удар и проиграл

Телефонный звонок с трибун дезориентировал Бинэма: он смазал простой удар и проиграл
 199 просмотров | 00:47
Eurosport

1 час назад

Из-за этой ошибки Стюарт отдал фрейм, а в следующей партии – матч.
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