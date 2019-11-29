Снукер > Чемпионат Великобритании

ВИДЕО - О’Салливан поторопился с ударом и словил фол – судья даже не успел достать шар из лузы

О’Салливан поторопился с ударом и словил фол – судья даже не успел достать шар из лузы
 3 просмотров | 00:48
Eurosport

21 мин. назадОбновлено 20 мин. назад

Поспешишь – людей насмешишь. И сам посмеешься.
Показать большеПоказать меньше

Снукер


Посмотреть ещеБольше от канала Снукер
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео