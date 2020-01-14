Трамп начал битву против Мёрфи с сенчури

Снукер
Трамп начал битву против Мёрфи с сенчури164 просмотров • 3 ч. назад
Муха спровоцировала паузу в игре, спрятавшись под шар от шаловливого пальца судьи1 058 просмотров • 20 ч. назад
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Бумага побеждает камень. Селби превзошел О’Салливана и у снукерного стола5 819 просмотров • 13/12/2019 в 21:18
Селби победил О’Салливана… в камень-ножницы-бумага6 365 просмотров • 13/12/2019 в 18:56
Ронни идеально подбил черный, но сорвался и выбил шар со стола9 287 просмотров • 10/12/2019 в 18:06
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Ты пересмотришь это попадание Магуайра сотню раз и все равно не поверишь, что такое возможно
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