Победа Трампа

Снукер
Победа Трампа1 013 просмотров • 21 ч. назад
Вторжение осы в финале The Masters415 просмотров • 21 ч. назад
990-й сенчури Ронни в карьере565 просмотров • 21 ч. назад
Мощный удар Ронни по желтому шару814 просмотров • 21 ч. назад
Впечатляющий двойной удар Трампа во втором фрейме.1 095 просмотров • 21 ч. назад
Трамп одним ударом забил два шара966 просмотров • 21 ч. назад
Удар, которым Трамп положил начало победе над Ронни1 322 просмотров • 21 ч. назад
Трамп смял на пути в финал Уилсона, Селби и Робертсона. Мистер О'Салливан, ты следующий4 099 просмотров • 20/01/2019 в 07:58
Отличный удар Трампа явно взбодрил Робертсона2 990 просмотров • 19/01/2019 в 21:33
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Везунчик Раонич и потрясная Халеп в топ-5 ударов дня на Australian Open
Победа и допинг-тест на мельдоний. Шарапова и другие чемпионки на австралийском мэйджоре
«Теперь Карен возьмет у Рафы 2 сета». Прогресс Хачанова с Касаткиной и ошибки Шараповой в 2018-м
«Спасибо, Билли Джин, благодаря вам мы неплохо зарабатываем». Все, что вы не знали о призовых «ТБШ»
«Я поступил слишком агрессивно, но судья серьезно ошибся». Каррено извинился за ад на корте
Нисикори и Каррено устроили 5-часовой замес с развязкой, по которой снимут триллер
Медведев потерял контроль над собой под конец матча и несколько раз зло бросил ракетку
Медведев на равных сражался с Джоковичем, но легендарный серб прогрыз путь в четвертьфинал
Адская истерика Каррено-Бусты: он проиграл 5-часовую битву из-за ошибки судьи
Серена по привычке вышла на корт, когда объявили первую ракетку мира
Мощные кроссы и переводы Серены, которой пришлось с боем проходить Халеп
Красивый победный танец Свитолиной после выхода в четвертьфинал
Петерссон втоптал в лед «Детройт» и упрочил лидерство среди новичков
Зверев чем-то обидел госпожу Фортуну: в четвертом круге везло только Раоничу
Зверев так рассердился неудачам, что превратил ракетку в бесформенную субстанцию
Свитолина провалила второй сет, но в первом и третьем сыграла в режиме богини
Вторжение осы в финале The Masters
990-й сенчури Ронни в карьере
Мощный удар Ронни по желтому шару