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ВИДЕО - Реактивная игра Холта принесла ему победу в самом зрелищном снукерном турнире

Реактивная игра Холта принесла ему победу в самом зрелищном снукерном турнире
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Eurosport

25 мин. назад

Англичанин стал победителем турнира Shoot-Out.
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Снукер


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