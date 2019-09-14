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Робертсон исполнил настолько плохой удар, что повредил кий (видео)

Робертсон исполнил настолько плохой удар, что повредил кий
1 252 просмотров | 00:53
Eurosport

1 час назад

Австралийского снукериста подвела наклейка на кий.
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Снукер


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