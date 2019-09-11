ВИДЕО - Волшебный удар Трампа от борта, в реальность которого ты поверишь только с десятого просмотра
Показать большеПоказать меньше
Снукер
Волшебный удар Трампа от борта, в реальность которого ты поверишь только с десятого просмотра142 просмотров • 1 час назад
Трамп великолепно готов к сезону: во как он снес Чжана на International Championship5 064 просмотров • 05/08/2019 в 19:00
Самые лучшие и самые плохие удары Трампа в чемпионском сезоне1 682 просмотров • 20/07/2019 в 13:54
Минутка ностальгии: лучшие и худшие удары О’Салливана в сезоне-2018/192 932 просмотров • 20/07/2019 в 13:25
35-летний Форд сотворил максимальный брейк в квалификации International Championship2 655 просмотров • 17/06/2019 в 22:19
«Еще утром у меня были сомнения в победе». Чемпионское интервью Трампа4 339 просмотров • 06/05/2019 в 23:16
Яркая точка в сезоне: Трамп поднимает кубок чемпиона мира2 390 просмотров • 06/05/2019 в 22:00
Последние секунды сезона, принесшие триумф Трампу3 970 просмотров • 06/05/2019 в 21:22
Трамп оформил 99-й сенчури чемпионата мира-20192 223 просмотров • 06/05/2019 в 17:19
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Победный финиш гонщика Astana на 16-м этапе «Вуэльты»
Посмотри лучшие моменты пятичасовой рубки Медведева и Надаля, если бессовестно все проспал
Послематчевое интервью Медведева, в котором он иронично сравнил свои титулы и титулы Надаля
5 лучших ударов финала US Open – доказательства величия Надаля и Медведева
Медведев отыграл два матчбола, третьим Рафа решил судьбу турнира
Богоподобный удар через коридор, которым Медведев перевел финал в пятый сет