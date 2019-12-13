ВИДЕО - Бумага побеждает камень. Селби превзошел О’Салливана и у снукерного стола
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Снукер
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Селби победил О’Салливана… в камень-ножницы-бумага
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