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Ронни идеально подбил черный, но сорвался и выбил шар со стола (видео)

Ронни идеально подбил черный, но сорвался и выбил шар со стола
 920 просмотров | 01:03
Eurosport

1 час назад

О'Салливан идеально подошел к завершающему удару, но все испортил.
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