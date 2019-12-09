Снукер > Scottish Open

В снукере использовали систему VAR (видео)

VAR есть не только в футболе. Неловкое движение Аллена вызвало переполох в снукере
 31 просмотров | 02:32
Eurosport

50 мин. назад

Необычная ситуация.
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Снукер


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