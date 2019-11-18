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ВИДЕО - Трамп шел на максимальный брейк в 11-м фрейме, но 30-й удар вышел роковым

Трамп шел на максимальный брейк в 11-м фрейме, но 30-й удар вышел роковым
 141 просмотров | 10:14
Eurosport

1 час назад

Черный шар не захотел падать.
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