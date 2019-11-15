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ВИДЕО - Сыцзюнь Юань безупречным ударом закатил красный и сорвал заслуженные аплодисменты

Юань безупречным ударом закатил красный и сорвал заслуженные аплодисменты
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Eurosport

Только что

И правда идеально.
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Снукер


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