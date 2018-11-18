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ВИДЕО - Биток стремительно катился в лузу, но Джадд Трамп преградил ему путь головой

Биток стремительно катился в лузу, но Трамп преградил ему путь головой
 440 просмотров | 00:42
Eurosport

26 мин. назад

Английский снукерист повеселил публику в победном матче.
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