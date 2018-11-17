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ВИДЕО - Марк Селби воткнул синий, но разбил группу красных и отправил один из шаров в лузу

Селби воткнул синий, но разбил группу красных и отправил один из шаров в лузу
 501 просмотров | 00:16
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 48 мин. назад

Англичанину не везло в полуфинале открытого чемпионата Ирландии.
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