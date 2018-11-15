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ВИДЕО - Снайперский удар Ронни О’Салливана. Будто вы ждали от него чего-то другого

Снайперский удар О’Салливана. Будто вы ждали от него чего-то другого
 694 просмотров | 00:19
Eurosport

1 час назад

Идеальное попадание.
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