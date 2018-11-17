Снукер > International Championship

ВИДЕО - О’Салливан уверенно закрыл Гилберта и обеспечил себе полуфинал против Селби

О’Салливан уверенно закрыл Гилберта и обеспечил себе полуфинал против Селби
 467 просмотров | 02:45
Eurosport

1 час назад

Большое британское противостояние на Northern Ireland Open.
Показать большеПоказать меньше

Снукер


Посмотреть ещеБольше от канала Снукер
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео