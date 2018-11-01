Снукер > International Championship

ВИДЕО - Роковой промах Джадда Трампа, стоивший ему полуфинала

Роковой промах Трампа, стоивший ему полуфинала
 266 просмотров | 00:42
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 37 мин. назад

Джек Лисовский не пустил соотечественника в топ-4 International Championship.
Показать большеПоказать меньше

Снукер


Посмотреть ещеБольше от канала Снукер
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео