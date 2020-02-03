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ВИДЕО - Джадд Трамп выбил 67-й сенчури в сезоне и победил на «Мастерсе» в Германии

Трамп выбил 67-й сенчури в сезоне и победил на «Мастерсе» в Германии
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Eurosport

1 час назад

Джадд Трамп стал победителем рейтингового турнира German Masters.
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