ВИДЕО - Джадд Трамп выбил 67-й сенчури в сезоне и победил на «Мастерсе» в Германии
Показать большеПоказать меньше
Снукер
Трамп выбил 67-й сенчури в сезоне и победил на «Мастерсе» в Германии370 просмотров • 3 ч. назад
Робертсон громыхнул 136-очковым мегабрейком1 742 просмотров • 01/02/2020 в 21:39
Трамп изящно подсек белый шар ударом по желтому, но затем ошибся и отправил биток в лузу1 369 просмотров • 01/02/2020 в 15:46
«Как здесь можно не забить, Робертсон?!» – крикните вы и будете совершенно правы5 892 просмотров • 30/01/2020 в 23:47
Трамп чуть не сорвал брейк мощным ударом, но биток чудом удержался на столе2 899 просмотров • 29/01/2020 в 22:28
Ужасная ошибка Картера, которая, кажется, невозможна в профессиональном снукере11 974 просмотров • 19/01/2020 в 18:41
Могучая 144-очковая серия Гилберта в четвертьфинале2 205 просмотров • 18/01/2020 в 07:12
Чудесный флюк спас серию Гилберта2 137 просмотров • 17/01/2020 в 22:18
Злющая пчела напала на Уилсона, а потом ужалила судью – ему потребовалась медпомощь2 759 просмотров • 15/01/2020 в 17:29
31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь
Больше видео
Десятка лучших ударов Australian Open-2020. На первом месте – чумовая игра Медведева у сетки
Пока Мельбурн готовился к финалу Тим – Джокович, Рам и Солсбери под шумок выиграли парный титул
Тим выиграл три лучших розыгрыша финала – небольшое утешение для австрийца
Еще раз насладись финалом Тим – Джокович, в котором не без труда возобладал опыт
Матчбол мужского финала АО, который принес Джоковичу восьмой титул в Австралии
Крысы Бэнкси, восторги Шараповой, Калинской и Кудерметовой. Все о стрит-арте столицы Австралии