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ВИДЕО - Трамп изящно подсек белый шар ударом по желтому, но затем ошибся и отправил биток в лузу

Трамп изящно подсек белый шар ударом по желтому, но затем ошибся и отправил биток в лузу
  смотрят | 00:25
Eurosport

1 минуту назад

Небольшая помарка чемпиона мира.
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