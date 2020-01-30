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Трамп чуть не сорвал брейк мощным ударом, но биток чудом удержался на столе (видео)

Трамп чуть не сорвал брейк мощным ударом, но биток чудом удержался на столе
 178 просмотров | 00:17
Eurosport

1 час назад

Чудесное везение Джадда.
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