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ВИДЕО - Марк Селби идеально направил красный шар: сначала в борт, потом в другой красный, а потом – в лузу

Селби идеально направил красный шар: сначала в борт, потом в другой красный, а потом – в лузу
 679 просмотров | 00:18
Eurosport

1 час назад

Марк Дэвис повержен во втором раунде European Masters – 2-4.
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