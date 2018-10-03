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ВИДЕО - Энтони Макгилл обнаружил на столе жука и мило вынес его на трибуну

Макгилл обнаружил на столе жука и мило вынес его на трибуну
 205 просмотров | 02:01
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 53 мин. назад

Шотландец не дал в обиду беззащитное насекомое.
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