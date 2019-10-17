ВИДЕО - О'Салливан легко победил, пожал руку сопернику и нехотя – судье
Показать большеПоказать меньше
Снукер
О'Салливан легко победил, пожал руку сопернику и нехотя – судье623 просмотров • 2 ч. назад
Финальный фрейм матча, в котором O'Салливан закрыл строптивого китайца4 655 просмотров • Вчера в 16:27
Лютый флюк Аллена – синий шар все-таки проскочил в другую лунку2 635 просмотров • 15/10/2019 в 23:40
Фантастический удар Трампа, который словно приклеил шар к борту, а потом положил в лузу4 461 просмотров • 15/10/2019 в 08:40
О’Салливан выдержал проверку О’Нилом на English Open и вышел во второй раунд5 078 просмотров • 15/10/2019 в 09:25
Эффектный, но не эффективный удар Трампа – шар вылетел за пределы стола1 364 просмотров • 14/10/2019 в 21:36
За Трампа отмстил иранский снукерист: Перри едет домой3 084 просмотров • 27/09/2019 в 16:41
Мёрфи немыслимым двойным рикошетом загнал красный шар, но исправился и смазал коричневый3 323 просмотров • 26/09/2019 в 16:13
Перри устроил неожиданный апсет Трампу в третьем раунде2 027 просмотров • 26/09/2019 в 16:09
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Маррей зажег такую высокую свечу, что мяч коснулся крыши – очко присудили сопернику
Финальный фрейм матча, в котором O'Салливан закрыл строптивого китайца
Лютый флюк Аллена – синий шар все-таки проскочил в другую лунку
Фантастический удар Трампа, который словно приклеил шар к борту, а потом положил в лузу
О’Салливан выдержал проверку О’Нилом на English Open и вышел во второй раунд
Эффектный, но не эффективный удар Трампа – шар вылетел за пределы стола