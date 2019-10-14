Снукер > English Open

ВИДЕО - Эффектный, но не эффективный удар Трампа – шар вылетел за пределы стола

Эффектный, но не эффективный удар Трампа – шар вылетел за пределы стола
 96 просмотров | 00:26
Eurosport

50 мин. назад

Легкая погрешность в расчетах Джадда.
Показать большеПоказать меньше

Снукер


Посмотреть ещеБольше от канала Снукер
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео