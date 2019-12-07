Ски-кросс

ВИДЕО - Жестокое падение лыжницы в ски-кроссе, в результате которого она сильно разбила лицо о склон

Жестокое падение лыжницы в ски-кроссе, в результате которого она сильно разбила лицо о склон
 289 просмотров | 01:34
Eurosport

56 мин. назад

Санна Люди, к счастью, покинула место падения на своих двоих.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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