ВИДЕО - Жестокое падение лыжницы в ски-кроссе, в результате которого она сильно разбила лицо о склон
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Ски-кросс
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