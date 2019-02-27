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ВИДЕО - Норвежец неудачно приземлился после прыжка и едва в шпагате не сломал ногу

Норвежец неудачно приземлился после прыжка и едва в шпагате не сломал ногу
 500 просмотров | 02:51
Eurosport

1 час назад

В итоге Кристин Граабак покинул трассу своими ногами – в носках.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Прыжки с трамплина


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