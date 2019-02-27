ВИДЕО - Норвежец неудачно приземлился после прыжка и едва в шпагате не сломал ногу
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Прыжки с трамплина
Норвежец неудачно приземлился после прыжка и едва в шпагате не сломал ногу500 просмотров • 3 ч. назад
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