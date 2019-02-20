Летающий лыжник из Норвегии забыл оттормозиться и чудом выжил после удара об отбойник

ВИДЕО - Летающий лыжник из Норвегии забыл оттормозиться после прыжка и чудом выжил после удара об отбойник
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Прыжки с трамплина
Летающий лыжник из Норвегии забыл оттормозиться и чудом выжил после удара об отбойниксмотрят • 2 ч. назад
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