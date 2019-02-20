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ВИДЕО - Летающий лыжник из Норвегии забыл оттормозиться после прыжка и чудом выжил после удара об отбойник

Летающий лыжник из Норвегии забыл оттормозиться и чудом выжил после удара об отбойник
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Eurosport

2 мин. назадОбновлено Только что

Томас Аасен Маркен, похоже, отделался легким испугом.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Прыжки с трамплина


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