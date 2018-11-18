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ВИДЕО - Исторический прыжок Евгения Климова, принесшего первую победу России на КМ

Исторический прыжок Климова, принесшего первую победу России на КМ
 9 просмотров | 01:35
Eurosport

8 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

Великий день для российских летающих лыжников.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Прыжки с трамплина


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