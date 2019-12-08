Прыжки с трамплина

Крафт покорил Нижний Тагил отменным прыжком на 134,5 метра (видео)

Крафт покорил Нижний Тагил отменным прыжком на 134,5 метра
 48 просмотров | 01:06
Eurosport

1 час назад

Австриец занял первое место на этапе Кубка мира в России.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Прыжки с трамплина


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