Крафт покорил Нижний Тагил отменным прыжком на 134,5 метра (видео)
Показать большеПоказать меньше
Прыжки с трамплина
Крафт покорил Нижний Тагил отменным прыжком на 134,5 метра48 просмотров • 3 ч. назад
Норвежец с самыми сексуальными усами в мире нелепо упал после прыжка в Нижнем Тагиле2 788 просмотров • 07/12/2019 в 19:25
Рёю Кобаяси улетел на 252 метра и установил новый рекорд трамплина4 493 просмотров • 24/03/2019 в 11:40
Норвежец неудачно приземлился после прыжка и едва в шпагате не сломал ногу3 574 просмотров • 27/02/2019 в 17:23
Айзенбихлеру достаточно было не упасть в последнем прыжке, чтобы оформить золото Германии892 просмотров • 24/02/2019 в 17:34
Золотой прыжок Айзенбихлера, который словно отменил законы тяготения2 887 просмотров • 23/02/2019 в 17:24
Летающий лыжник из Норвегии забыл оттормозиться и чудом выжил после удара об отбойник8 891 просмотров • 20/02/2019 в 17:28
Летающий лыжник из Казахстана не справился с торможением и сделал страшное сальто через отбойник23 782 просмотров • 03/01/2019 в 13:09
«Лида, ты первая!» Чемпионский прыжок 17-летней Яковлевой, повергший в трепет Лиллехаммер7 516 просмотров • 01/12/2018 в 21:26
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Гениальный флюк Магуйра удивил самого Стивена
Великолепная стрельба Ройселанн лишила шведок домашнего триумфа в эстафете, Россия – пятая
Россия наладила командную работу: Устюгов и Мельниченко тактически порвали норвежцев в эстафете
Русские лыжники настолько суровые, что заняли почти весь пьедестал на эстафете в Лиллехаммере
Роналду и Буффон подарили футболки албанским мальчикам, потерявшим семью во время землетрясения
Смотри, как Фуркад безуспешно боролся с братьями Бё, а Россия уступила Италии бронзу в эстафете