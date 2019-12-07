Прыжки с трамплина

ВИДЕО - Норвежец с самыми сексуальными усами в мире нелепо упал после прыжка в Нижнем Тагиле

Норвежец с самыми сексуальными усами в мире нелепо упал после прыжка в Нижнем Тагиле
 261 просмотров | 01:18
Eurosport

37 мин. назад

Роберт Йоханссон хотел бы другого исхода для своей попытки.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Прыжки с трамплина


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