Летающий лыжник не справился с приземлением и сурово приложился лицом о склон (видео)
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Прыжки с трамплина
Летающий лыжник не справился с приземлением и сурово приложился лицом о склон370 просмотров • 3 ч. назад
Триумфальный прыжок Линдвика в Гармише2 437 просмотров • 01/01/2020 в 16:27
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Рёю Кобаяси улетел на 252 метра и установил новый рекорд трамплина5 152 просмотров • 24/03/2019 в 11:40
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