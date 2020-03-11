Прыжки с трамплина > Тронхейм

Летающий лыжник не справился с приземлением и сурово приложился лицом о склон (видео)

Летающий лыжник не справился с приземлением и сурово приложился лицом о склон
 370 просмотров | 01:22
Eurosport

1 час назад

Судя по всему, Штефану Ляйхе пришлось достаточно больно.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Прыжки с трамплина


Посмотреть ещеБольше от канала Прыжки с трамплина
Больше видео