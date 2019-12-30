Прыжки с трамплина > Оберстдорф

ВИДЕО - Гениальный прыжок Рёю Кобаяси, который позволил ему стать лидером «Турне четырех трамплинов»

Гениальный прыжок Кобаяси, который позволил ему стать лидером «Турне четырех трамплинов»
 59 просмотров | 02:54
Eurosport

15 мин. назад

Японец как всегда на высоте – в прямом и переносном смысле.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Прыжки с трамплина


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